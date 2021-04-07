К десятилетию «Игры престола» выпустят драконье яйцо за два миллиона (фото)

Яйцо представлено в единственном экземпляре, стоимость — $2,22 млн

Дом «Фаберже» представил уникальное ювелирное драконье яйцо, вдохновленное «Игрой престолов» и приуроченное к Пасхе и к юбилею сериала. Об этом сообщается на сайте «Фаберже».

Стоимость яйца составит $2,2 млн, оно будет представлено в единственном экземпляре.

Корпус яйца выполнен из 18-каратного золота и украшен радужными лунными камнями и вставками из фиолетовой, голубой и розовой эмали. Подставка представляет собой бриллиантовый драконий хвост, который также служит механизмом, открывающим яйцо.

Внутри яйца — дракон, охраняющий корону, которую венчает крупный красный рубин. Дракон, а также внутренние стенки яйца выполнены из черного родия и украшены рубинами, розовыми сапфирами и бриллиантами.

Дизайн был создан «Фаберже» совместно с автором костюмов для «Игры престолов» Мишель Клэптон.

«С самого начала процесс создания этого яйца был поистине поэтическим. Дизайн напоминает о невероятном путешествии Дейенерис Таргариен и о важности цвета в ее костюмах, о ее страсти к драконам и о том, как она посылала знаки через свои драгоценности на протяжении всего сериала. Отсылки к чешуе драконов и их культовым яйцам были использованы в оформлении поверхностей яйца», — рассказывает Мишель Клэптон. Она также добавила, что сразу поняла, что внутри яйца должна быть корона, ведь Дейенерис всегда верила, что ее судьба — сидеть на Железном троне.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.