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    Шоу-биз

    Умерла известная актриса из «Игры престолов»

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    Актриса Дайана Ригг - Умерла известная актриса из «Игры престолов»
    Актриса Дайана Ригг

    Причина смерти не уточняется

    Актриса Дайана Ригг, сыгравшая роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов», скончалась. Об этом сообщает BBC News в четверг, 10 сентября.

    Артистке было 82 года. Отмечается, что она скончалась ранним утром в своем доме. Причина смерти не уточняется.

    Ригг также сыграла одну из главных ролей в британском сериале «Мстители», выходившем в 1960-е, и появилась в эпизоде «Доктора Кто». В фильмографии актрисы такие картины, как «Разрисованная вуаль», «Альпийская сказка», «Больница», «Зло под солнцем» и «Дыши ради нас». Помимо этого, Ригг снялась в шестом фильме бондианы «На секретной службе ее Величества», став единственной в истории девушкой Бонда, на которой агент 007 женился.

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