Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом

Художник изображает повседневные ситуации и проблемы

Чилийский художник Карло Фердон придерживается довольно простой позиции: не нужно рисовать комикс на несколько страниц, чтобы рассмешить людей и заставить их задуматься. Он доказывает эту точку зрения на собственном примере: в его иллюстрациях нет слов, да и состоят они всего из одного фрагмента.

В своих работах Карло изображает повседневные ситуации и проблемы, доводя их до абсурда. Предлагаем вам оценить короткие, но очень смешные комиксы чилийца в нашем материале.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.