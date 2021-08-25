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    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом

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    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом

    Художник изображает повседневные ситуации и проблемы

    Чилийский художник Карло Фердон придерживается довольно простой позиции: не нужно рисовать комикс на несколько страниц, чтобы рассмешить людей и заставить их задуматься. Он доказывает эту точку зрения на собственном примере: в его иллюстрациях нет слов, да и состоят они всего из одного фрагмента.

    В своих работах Карло изображает повседневные ситуации и проблемы, доводя их до абсурда. Предлагаем вам оценить короткие, но очень смешные комиксы чилийца в нашем материале.

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    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом
    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка смешных иллюстраций, которые позволят взглянуть на мир под новым углом