Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)

Президент подчеркнул важность того, что цель мероприятия - благотворительная

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли, который состоялся на площади Конституции в Киеве. Об этом глава государства сообщил в Инстаграме.

«Вместе с Еленой Зеленской посетили концерт итальянского гения Андреа Бочелли «Голос моей души». Пораженные удивительной силой его пения», - написал Зеленский.

Президент также подчеркнул важность того, что цель мероприятия - благотворительная.

Так, по словам Зеленского, собранные средства будут направлены на создание центра современного искусства - Музея украинского художника Ивана Марчука.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.