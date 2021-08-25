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    Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)

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    Супруги Зеленских посетило концерт Бочелли в Киеве Фото: Инстаграм президента - Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)

    Супруги Зеленских посетило концерт Бочелли в Киеве

    Фото: Инстаграм президента

    instagram.com/zelenskiy_official/

    Президент подчеркнул важность того, что цель мероприятия - благотворительная

    Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли, который состоялся на площади Конституции в Киеве. Об этом глава государства сообщил в Инстаграме.

    «Вместе с Еленой Зеленской посетили концерт итальянского гения Андреа Бочелли «Голос моей души». Пораженные удивительной силой его пения», - написал Зеленский.

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    Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)
    Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)
    Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)
    Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)
    Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)
    Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)
    Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)
    instagram.com/zelenskiy_official/

    Президент также подчеркнул важность того, что цель мероприятия - благотворительная.

    Так, по словам Зеленского, собранные средства будут направлены на создание центра современного искусства - Музея украинского художника Ивана Марчука.

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: знаменитости Владимир Зеленский шоу-бизнес первая леди Елена Зеленская День независимости
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    Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве (фото)