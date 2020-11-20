Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото

Посмотрите на фотографии этой тревожной тенденции и никогда так не делайте

Интернет сигнализирует об опасной моде на татуировки, сделанные с помощью загара. Люди наносят солнцезащитный крем на определённые участки тела, избегая другие, чтобы создать своеобразный рисунок на коже. Фотографии, опубликованные в соцсетях, показывают результаты такого неосторожного обращения с солнцем — символика Бэтмена, медаль на шее, изображение солнца и луны на спине, различные звёздочки, сердечки, цветы и собственные имена. Белый рисунок на красном сожжённом теле смотрится необычно, однако эксперты предупреждают: столь длительное пребывание на солнце без защиты увеличивает риск рака кожа и может нанести пожизненный ущерб здоровью человека.

«Нет безопасного способа сделать татуировку на солнце. Это серьёзное заблуждение. Безопасного загара вообще не существует! Многие из этих солнечных татуировок делаются детьми. Но такая молодая кожа особенно уязвима для ультрафиолетовых лучей, загар приближает появление признаков старения. Заниматься этим — ужасное безрассудство и вопиющее невежество. Даже один серьезный солнечный ожог может удвоить риск развития меланомы в будущем. Вы что, не боитесь рака кожи?» — говорит дерматолог Уитни Боу.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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