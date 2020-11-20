  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото

    • Розсилка
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото

    Посмотрите на фотографии этой тревожной тенденции и никогда так не делайте

    Интернет сигнализирует об опасной моде на татуировки, сделанные с помощью загара. Люди наносят солнцезащитный крем на определённые участки тела, избегая другие, чтобы создать своеобразный рисунок на коже. Фотографии, опубликованные в соцсетях, показывают результаты такого неосторожного обращения с солнцем — символика Бэтмена, медаль на шее, изображение солнца и луны на спине, различные звёздочки, сердечки, цветы и собственные имена. Белый рисунок на красном сожжённом теле смотрится необычно, однако эксперты предупреждают: столь длительное пребывание на солнце без защиты увеличивает риск рака кожа и может нанести пожизненный ущерб здоровью человека.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото
    Как люди создают опасные татуировки с помощью сильного загара: курьезные фото

    «Нет безопасного способа сделать татуировку на солнце. Это серьёзное заблуждение. Безопасного загара вообще не существует! Многие из этих солнечных татуировок делаются детьми. Но такая молодая кожа особенно уязвима для ультрафиолетовых лучей, загар приближает появление признаков старения. Заниматься этим — ужасное безрассудство и вопиющее невежество. Даже один серьезный солнечный ожог может удвоить риск развития меланомы в будущем. Вы что, не боитесь рака кожи?» — говорит дерматолог Уитни Боу.

    Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

    Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

     Смотрите также:  Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото

    .

    Теги: фотография татуировка курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies