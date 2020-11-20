83-летняя бабуля раскрыла секрет своей популярности в Tinder (фото)

За восемь месяцев использования Tinder Хэтти побывала на свиданиях примерно с 50 мужчинами

В США 83-летняя женщина пользуется приложением знакомств Tinder и, по ее собственному признанию, снискала большую популярность у молодых людей.

Жительница Нью-Йорка Хэтти Ретроаж — мать двоих детей и бабушка троих внуков. Она в разводе 35 лет, но для себя рассматривает только несерьезные отношения. По ее словам, у них с бывшим мужем все было в хорошо в сексе, поэтому она стала скучать по интиму. При этом американка встречается только с молодыми мужчинами. Как пишет Metro, Хэтти отметила, что сейчас парни пытаются заинтересовать ее иначе, чем во времена ее молодости.

«Я заранее говорю мужчинам, что должна встретиться с ними для химии. Мы выходим куда-нибудь выпить и, если химия появляется, идем в мою квартиру, а если нет, то мы просто оставляем друг друга», — поделилась она.

За восемь месяцев использования Tinder Хэтти побывала на свиданиях примерно с 50 мужчинами, а самому юному ее парню было 19 лет. На данный момент она в отношениях с мужчиной, которому около 30 лет. Секс у нее бывает три раза в неделю.

По словам Хэтти, ее цель в жизни сейчас — побудить людей воспринимать старение не как что-то ужасное, а как нечто захватывающее.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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