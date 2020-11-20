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    Шоу-биз

    Надя Дорофеева впервые после расставания с Позитивом выпустила сольный клип

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    Надя Дорофеева - Надя Дорофеева впервые после расставания с Позитивом выпустила сольный клип
    Надя Дорофеева
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Артистка представила видео на трек Gorit

    Экс-участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева отправилась в сольное плавание под оригинальным сценическим псевдонимом Dorofeeva.

    Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit. Как призналась Надя, эта песня о ее чувствах и эмоциях от момента, когда встречая свою любовь, ты не понимаешь, продлится ваша встреча только до утра или, может быть, это навсегда?! В тексте звучит оголенная девичья душа, которая решает отдаться моменту и не думать ни о чем.

    Композиция была написана лично Дорофеевой в соавторстве с другом и продюсером певицы Потапом при участии Mozgi Studios.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости Надя Дорофеева самые сексуальные шоу-бизнес
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