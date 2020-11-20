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    Шоу-биз

    Настя Каменских в мини-трусиках похвасталась роскошными бедрами (фото)

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских в мини-трусиках похвасталась роскошными бедрами (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Звезда засветила соблазнительную фигуру

    Певица Настя Каменских поделилась в Instagram кадром сразу после занятий спортом, причем показала себя в откровенном образе.

    Певица делает селфи в спальне. На ней – крошечные черные трусики и белый свободный топ. Волосы предусмотрительно собраны в высокий хвост.

    screenshot_3_89
    instagram.com/kamenskux/

    «Утренняя проверка формы после спорта. Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз? Но кстати, мышцы и правда на некоторое время после тренировки заметно крепнут. И когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Еще одна классная причина заниматься именно после пробуждения», – поделилась мотивацией певица.

    Поклонники тут же бросились делать комплименты ее стройной фигуре.

    «Шикарная», «Худышка», «Шикарные формы», «Класс, очень круто», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

    Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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    Теги: знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес селфи
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