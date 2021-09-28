Как надо выбирать удобное место для отдыха. Мастер-классов от наших питомцев (фото)

Подборка курьезных фото

Нормальная кошка никогда не будет спать на роскошной подстилке, если рядом есть простая коробка! Да и песики предпочитают хозяйские колени будке. Это к тому, что не стоит торопиться обустраивать домашним животным спальное место, лучше понаблюдать за ними.

Ведь может так оказаться, что конкретная особь предпочитает очень специфические места для отдыха. Главное, чтобы им удобно было, а как это место выглядит – это уже не так важно.

«Все, место занято! Поди прочь, человек, не мешай!», «Он явно рассчитывал, что его не заметят и закроют в холодильнике, где еда лежит», «Какое удобное отверстие, как раз под мое пузико!», «Мисочка предназначалась для попкорна, морда ты мохнатая!», «Как раз каждому по отдельной корзинке. Удобно!», «Прямо даже жалко выгонять эту толстую попу», – шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что киевлянин устроил уникальный приют для ежей

За годы работы с ежами основатель приюта понял, что большинство из них имеют скверный характер. Еж по своей природе – одиночка, ему никто не нужен.

Но бывают исключения - очень ласковые и добрые ежи. Такие легко приручаются, ходят за хозяином, как собаки», – рассказал волонтер.