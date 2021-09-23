Когда люди спасли животных с улицы, ни разу об этом не пожалели. Трогательные фото

«Я забрал его себе полтора года назад. Было нелегко, но оно того стоило», - рассказывают истории пользователи сети

Пока одни люди выбирают себе любимца по породе, другие решают совместить приятное с полезным и берут себе питомца из приюта или подбирают его с улицы. Таким образом и животное находит себе новый дом, и новоиспеченные хозяева становятся обладателями очаровательного котика или собачки.

Ну а бонусом к этому доброму делу становятся фотографии крайней степени умилительности. Ведь для пушистиков одинокие дни закончены, и теперь они могут сладко свернуться калачиком возле своего человека!

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.