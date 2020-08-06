Как не нужно обращаться с техникой: подборка курьезных фото



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Материал не рекомендуется смотреть людям, которые разбираются в технике и любят чистоту и порядок

На сайте Reddit существует раздел techsupportgore — в нем работники сервисных центров делятся кошмарными снимками техники, с которой они сталкивались за время своей работы. Начиная от гвоздей в телефоне и заканчивая воском в процессоре — собрали для вас самые ужасные случаи из опубликованных.

Материал не рекомендуется смотреть людям, которые разбираются в технике и любят чистоту и порядок!

«Хм, куда же мне поставить свою свечку? Точно, на горячий системный блок», «У меня даже слов нет», «Серверная в больнице», «Это уже не материнская плата, а какие-то древние руины», «Клиент позвонил и сообщил, что его удлинитель перестал работать», «Мужчина, у которого треснул экран на телефоне, был уверен, что у него треснуло верхнее стекло и он может его просто снять», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.