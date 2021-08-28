Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото

Что для высокого плюс, то для низкого минус

Кажется, весь наш мир заточен на что-то среднее, и если вы не вписываетесь в эти параметры, то жизнь ваша явно станет чуть сложнее. Ну и смешнее тоже! Об этом как никто знают люди, чей рост не достает до среднего. Ведь в таком случае приходится постараться, чтобы приноровиться к высоким зеркалам и научиться работать с вещами, рассчитанными на людей повыше.

А еще не стоит забывать про шутников, чей рост оказался хоть на пару сантиметров побольше.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.