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    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото

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    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото

    Что для высокого плюс, то для низкого минус

    Кажется, весь наш мир заточен на что-то среднее, и если вы не вписываетесь в эти параметры, то жизнь ваша явно станет чуть сложнее. Ну и смешнее тоже! Об этом как никто знают люди, чей рост не достает до среднего. Ведь в таком случае приходится постараться, чтобы приноровиться к высоким зеркалам и научиться работать с вещами, рассчитанными на людей повыше.

    А еще не стоит забывать про шутников, чей рост оказался хоть на пару сантиметров побольше.

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    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото
    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: шутки курьез
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    Как нелегко приходится в этом мире невысоким людям. Курьезные фото