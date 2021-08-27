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    Победитель «Голоса страны» впервые станет отцом. Певцу – 19 лет

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    Певец Роман Сасанчин вместе с невестой - Победитель «Голоса страны» впервые станет отцом. Певцу – 19 лет
    Певец Роман Сасанчин вместе с невестой
    instagram.com/sasanchyn_official/

    Избранница артиста беременна первенцем

    Победитель вокального телешоу «Голос страны» Роман Сасанчин, который в конце мая объявил о помолвке с возлюбленной, удивил очередными изменениями в личной жизни.

    Так, избранница 19-летнего артиста Иванна, которая старше его на четыре года, беременна первенцем. Радостную новость девушка сообщила в сторис своей страницы в Инстаграме.

    Иванна запостила трогательное видео, на котором появилась в широком белоснежном платье. В видео она изображена вместе с Сасанчиным, который нежно гладит заметно округлившийся животик невесты.

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    Победитель «Голоса страны» впервые станет отцом. Певцу – 19 лет
    Победитель «Голоса страны» впервые станет отцом. Певцу – 19 лет
    Победитель «Голоса страны» впервые станет отцом. Певцу – 19 лет
    instagram.com/sasanchyn_official/

    Напомним, Роман и Иванна познакомились в 2020 году. Пара встретилась в компании общих друзей и через несколько месяцев стала жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу «Голос страны». Уже в конце мая этого года стало известно, что певец и его возлюбленная решили пожениться.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости шутки курьез
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    Победитель «Голоса страны» впервые станет отцом. Певцу – 19 лет