Когда домашние питомцы столкнулись с чем-то впервые и ярко показали свои эмоции (фото)

Подборка случаев, когда коты и собаки столкнулись с чем-то в первый раз

Мы все любим узнавать и пробовать что-то новенькое, а домашние питомцы делают это постоянно! Кажется, для котов и собак каждый день состоит из удивительных открытий. Первая прогулка, встреча с другим котом, неожиданный снег, рождественская елка — все это становится бесконечным источником ярких впечатлений для животных.

И хорошо, что хозяева успевают сделать фото, чтобы и мы смогли увидеть эти забавные и памятные моменты.

«В первый раз приехали на океан», «Как прошла наша первая прогулка», «Мой пес узнал, что такое утяжеленное одеяло», «Кот впервые увидел собаку!», «Вот так наш Зевс научился копать», «Кошка вышла на прогулку, а кругом снег», «Мягко скажем, она была недовольна», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.