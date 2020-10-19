Как отреагирует кот, если с вами что-то случится: подборка курьезных фото



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Хозяев котов появилась еще одна забава: купить своему питомцу скелет в человеческий рост и любоваться его невозмутимостью

Коты — очень горделивые домашние животные. Порой их холодность может навести на мысль, что им вовсе и не нужен человек. Однако хозяева хвостатых знают, что эти создания на самом деле очень любят их и совсем не так независимы, как кажутся.

Но до тех пор, пока шутки о безразличии котов к своим хозяевам смешат людей, они будут актуальны. Наряду с роликами, где владельцы усатых проделывают трюк с исчезновением или притворяются неживыми и не получают никакой реакции от своих любимцев, у хозяев котов появилась еще одна забава: купить своему питомцу скелет в человеческий рост и любоваться его невозмутимостью. И эта картина — отражение шутливой теории о том, как безучастен будет ваш кот, если с вами дома что-то случится.

Пользовательница Твиттера под ником «ajlobster» первой открыла для себя подобное развлечение и поделилась фотографиями на своей странице

Девушка принесла своей кошке по кличке Хейзел подушку человеческого размера в виде скелета.

Даже если бы Хейзел могла задаться вопросом, что это за существо, и откуда оно взялось в доме, она бы едва ли это сделала! Кошке очевидно комфортно засыпать в компании скелета Пателлы.

Теперь все внимание Хейзел сосредоточено на своей новой неживой подружке. Глядя на эти фотографии, другие пользователи сети также решили приобрести игрушечные скелеты для своих кошек.

Хозяева хвостатых поспешили поделиться фотографиями своих любимцев с их новыми костлявыми друзьями

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.