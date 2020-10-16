Пышнотелая блогерша повторила снимок обнаженной модели и рассмешила фанатов



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instagram.com/celestebarber/

Поклонников порадовала публикация блогерши, и они оценили ее чувство юмора в комментариях

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила фото полуобнаженной американской модели и «ангела» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол и насмешила своих фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

instagram.com/celestebarber/

На оригинальном снимке Свейнпол сидит боком к камере без нижнего белья в рубашке коричневого цвета. Модель откинула голову назад и прикрыла обнаженную грудь рукой. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать описанные позу и образ, накинув на плечи плащ похожего оттенка. При этом она изобразила на лице страдание. «Когда ты наконец присела, и тут твой ребенок просит тебя принести попить», — подписала она пост, который набрал 281 тысячу лайков.

Поклонников порадовала публикация блогерши, и они оценили ее чувство юмора в комментариях. «Мне чертовски нравится, что она показывает свое тело без фотошопа, просто как угодно ее душе», «Я тебя безумно люблю!», «Это лучшее!», «Каждый день ты заставляешь меня улыбаться. Спасибо тебе за это!» — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.