Странные лайфхаки, которые помогут вам облегчить жизнь (фото)



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Собрали для вас интересные придумки, берите на заметку

Наверняка у каждого человека есть свои маленькие открытия по поводу нестандартного применения вещей, которое упрощает жизнь в некоторых моментах. Кто-то даже готов совершенно безвозмездно поделиться своими лайфхаками с другими и показать, например, как приготовить шаверму дома, или как сделать, чтобы маска не натирала уши. Мы собрали для вас такие интересные придумки, берите на заметку!

«Старый носок может помочь носить на руке телефон во время бега», «Пуговицы для повязки, чтобы не болели уши», «Вот как я сегодня чистил свою клавиатуру», «Лайфхак для тех, у кого есть кошки», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.