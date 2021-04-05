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    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото

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    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото

    Собрали для вас лучшие фото котов

    Даже самый крошечный котенок однажды превращается в статного мини-тигра или тигрицу. Порой кажется, что буквально вчера по дому бегал пушистый и немного нелепый комок, а уже сегодня он стал вальяжным котярой, который с видом барина отдыхает на любимой лежанке и ждет пока двуногий раб принесет ему вискас.

    Собрали для вас лучшие фото котов, которые в мгновенье ока из крохотных неуклюжих пушистиков превратились в грациозных котов.

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    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

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    Теги: шутки кот курьез
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