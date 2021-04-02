Блогерша показала простой, но эффективный способ выглядеть стройной на фото

Девушка удивила пользователей сети

Жительница Бразилии показала способ выглядеть стройной на фото. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Габриела Вейга (Gabbriela Veiga) снимает себя около барной стойки в кроп-топе и коротких джинсовых шортах. В начале видео девушка сутулится и кажется полной. После этого бразильянка выпрямляется, выставляет грудь вперед и отставляет ногу в сторону. Так ее тело выглядит стройным и подтянутым. Публикация набрала 8,2 миллиона просмотров.

Пользователи сети удивились преображению Вейги и высказали свое восхищение в комментариях. «Красотка в любом виде», «Наглядный пример того, что социальные сети — это ложь», «Шикарная фигура», «Правильная осанка все решает», «Вот это трансформер!» — писали они.

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