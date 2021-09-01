Подборка курьезных фото, которые вызывают много вопросов без ответов

Собрали для вас забавные снимки, которые можно даже и не пытаться объяснить

Бывают фотографии, которые ясны людям с первого взгляда, а есть те, которые вызывают недоумение одним своим существованием. Все на них непонятно и заполнено тайной, которую знают только сами герои.

У зрителей же возникает миллион вопросов, ответов на которые, понятное дело, не будет. Здесь мы собрали 16 таких снимков, которые можно даже и не пытаться объяснить — ими нужно просто наслаждаться!

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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