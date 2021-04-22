Как выглядят скелеты самых странных мультяшных героев
Давно хотели узнать, но боялись спросить
Часто создатели мультфильмов рисуют непропорциональных героев, чтобы даже через пластику тела любой зритель мог понять их характер. Но тогда страдает анатомия — сложно представить, какой скелет внутри подобных персонажей.
Недавно бразильский цифровой художник Луис Рогерио Фариа Роса тоже задался этим вопросом. С помощью современных технологий он воссоздал, как могли выглядеть скелеты известных мультгероев, и в подборке ниже — 10 самых впечатляющих и жутких примеров.
Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.
Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.
Смотрите, как он выглядит внутри.