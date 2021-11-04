Когда людям удалось найти на барахолках настоящие шедевры безудержной фантазии

Подборка курьезных фото

Если вы любите необычные предметы декора, странную одежду и прочие плоды человеческой фантазии, то вам прямая дорога на барахолки и в секонд-хенды. Именно там порой можно откопать сокровища.

Это могут быть как фабричные вещи, так и изделия ручной работы. Мы собрали для вас странных находки из подобных магазинов, которые можно назвать настоящими жемчужинами.

Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.