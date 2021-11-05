Когда питомцы нашли себе друзей и подарили им всю свою любовь

Подборка курьезных фото

Что и умеют делать домашние питомцы, так это быть преданными и верными товарищами. И стоит заметить, что их дружелюбие распространяется не только на их собственных владельцев, но и на других хвостатых товарищей из животного мира.

Поэтому если вы по-прежнему считаете, что пёсики не могут дружить с котами, а коты только и делают, что гоняют мышей, то вам просто необходимо взглянуть на эту подборку снимков и поскорее убедиться в обратном!

Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.