Алкаши и нищеброды. Королева красоты из Ривненщины унизила своих земляков (видео)

Высказывание девушки оскорбило ведущих шоу

24-летняя блогерша и обладательница титула «Мисс Ривненская область-2014» Екатерина Крылова в программу «Богиня шопинга» оскорбительной высказалась о своих земляках. Она назвала жителей города алкашами, наркоманами и нищебродами, сообщает «Обозреватель»

Во время примерки платья Екатерина эмоционально поговорила со своей соперницей по имени Влада и высказала свое мнение на счет участниц конкурсов красоты.

Блогер заявила, что девушка «создает впечатление той, кто встречается со старшими женатыми мужчинами». Она добавила, что девушки, которые принимают участие в конкурсах красоты, нарочно выбирают такой путь.

В свою очередь, Влада решила дерзко ответить ей, заявив, что такой опыт был вероятнее всего у Екатерины.

«Наверное, в твоем опыте были старые дедушки, с пузиками», – сказала Влада.

После этого Екатерина и высказалась о своих земляках.

«Да, у нас в Ривном живут одни алкаши, наркоманы и нищеброды», – сказала Екатерина Крылова.

Ведущий шоу, комик Алексей Дурнев, комментируя выпуск, отметил в шутку, что, вероятнее всего, она не собирается возвращаться домой после этих слов. А его коллега, телеведущий Евгений Таллер, возмутился тем, что Крылова оскорбляет участниц конкурсов красоты, поскольку сама таковой была.

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