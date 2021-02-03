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    Капибара или чупакабра? Лесная камера засняла таинственного зверя (видео)

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    <p>Фото: bangordailynews.com</p> - Капибара или чупакабра? Лесная камера засняла таинственного зверя (видео)

    Фото: bangordailynews.com

    Биологи гадают, что же за зверь попал на видео

    На лесной тропе недалеко от городка Лоуэелл в штате Мэн сфотографировали загадочное животное. По снимку невозможно понять, что это за зверь, поэтому местные журналисты обратились к биологам.

    Вот неполный список предположений о том, кем является зверь: бобер, боров, дикобраз, енот, капибара, куница, мопс, ондатра, опоссум, росомаха.

    «На это существо жутко смотреть. Даже трудно поверить, что оно появилось на нашей земле», — заявил владелец камеры Норман Тремблей. Журналист из местной газеты Bangor Daily News сначала пошутил, что это гаргулья, которая сбежала из поместья писателя Стивена Кинга неподалеку, а потом отправил фотографию зверя в Департамент рыболовства и дикой природы, чтобы получить комментарий биологов. После короткого обсуждения по электронной почте они пришли к выводу, что это дикобраз, возможно, мокрый.

    «Лапы выдают в нем дикобраза, — написал биолог Шевенелл Уэбб. — Задние лапы бобра перепончатые, а передние — намного короче». «Без сомнения, это дикобраз, — согласился другой специалист Боб Нунан. — Они часто ходят вот так, высоко поднимая задние лапы, настоящая походка вразвалочку».

    Видео с камер наблюдения, вероятно, становятся важными новостными поводами в штате Мэн

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: в мире животных курьез
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