Капибара или чупакабра? Лесная камера засняла таинственного зверя (видео)

Биологи гадают, что же за зверь попал на видео

На лесной тропе недалеко от городка Лоуэелл в штате Мэн сфотографировали загадочное животное. По снимку невозможно понять, что это за зверь, поэтому местные журналисты обратились к биологам.

Вот неполный список предположений о том, кем является зверь: бобер, боров, дикобраз, енот, капибара, куница, мопс, ондатра, опоссум, росомаха.

«На это существо жутко смотреть. Даже трудно поверить, что оно появилось на нашей земле», — заявил владелец камеры Норман Тремблей. Журналист из местной газеты Bangor Daily News сначала пошутил, что это гаргулья, которая сбежала из поместья писателя Стивена Кинга неподалеку, а потом отправил фотографию зверя в Департамент рыболовства и дикой природы, чтобы получить комментарий биологов. После короткого обсуждения по электронной почте они пришли к выводу, что это дикобраз, возможно, мокрый.

«Лапы выдают в нем дикобраза, — написал биолог Шевенелл Уэбб. — Задние лапы бобра перепончатые, а передние — намного короче». «Без сомнения, это дикобраз, — согласился другой специалист Боб Нунан. — Они часто ходят вот так, высоко поднимая задние лапы, настоящая походка вразвалочку».

Видео с камер наблюдения, вероятно, становятся важными новостными поводами в штате Мэн

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