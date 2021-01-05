В Карпатах засняли семью редких рысей (фото)

Рысь настолько редкое, малочисленное и осторожное животное, что такие фотографии мало кому удается получить

Фотограф-любитель Мирон Марецкий во время путешествия в Карпатах встретился с семьей рысей — мамой и ребеночком. Мужчине удалось их сфотографировать.

«Мирон очень долго охотился за этим животным. Специалисты годами ходят Карпатами, чтобы сделать хотя бы один снимок. Ему удалось сфотографировать семью. Это мама с детенышем. Очевидно, природный заповедник Горганы обеспечил спокойствие этой семье. Руководство обеспечило порядок и отсутствие браконьеров. Поэтому эта семейка чувствует себя спокойно там», - рассказал «Общественному» заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко.

Фотографии поразили всю природоохранное сообщество и неравнодушных граждан. По словам Владимира Бучко, это животное - на грани исчезновения.

Рысь настолько редкая, малочисленная и осторожное животное, что такой фототрофы получить мало кому удается. Это уникальный случай и, конечно, удача. Такие снимки случаются раз в 100 лет, считает Владимир Бучко.