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    Жизнь

    В Карпатах засняли семью редких рысей (фото)

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    <p>Фотографу-любителю удалось сделать уникальные кадры редких животных в Карпатах</p> <p>Фото: Мирон Марецкий</p> <div></div> - В Карпатах засняли семью редких рысей (фото)

    Фотографу-любителю удалось сделать уникальные кадры редких животных в Карпатах

    Фото: Мирон Марецкий

    Рысь настолько редкое, малочисленное и осторожное животное, что такие фотографии мало кому удается получить

    Фотограф-любитель Мирон Марецкий во время путешествия в Карпатах встретился с семьей рысей — мамой и ребеночком. Мужчине удалось их сфотографировать.

    «Мирон очень долго охотился за этим животным. Специалисты годами ходят Карпатами, чтобы сделать хотя бы один снимок. Ему удалось сфотографировать семью. Это мама с детенышем. Очевидно, природный заповедник Горганы обеспечил спокойствие этой семье. Руководство обеспечило порядок и отсутствие браконьеров. Поэтому эта семейка чувствует себя спокойно там», - рассказал «Общественному» заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко.

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    В Карпатах засняли семью редких рысей (фото)
    В Карпатах засняли семью редких рысей (фото)
    В Карпатах засняли семью редких рысей (фото)
    В Карпатах засняли семью редких рысей (фото)
    В Карпатах засняли семью редких рысей (фото)

    Фотографии поразили всю природоохранное сообщество и неравнодушных граждан. По словам Владимира Бучко, это животное - на грани исчезновения.

    Рысь настолько редкая, малочисленная и осторожное животное, что такой фототрофы получить мало кому удается. Это уникальный случай и, конечно, удача. Такие снимки случаются раз в 100 лет, считает Владимир Бучко.

    Теги: в мире животных фотография животные
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