Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому

Теперь их основная задача — радовать глаз хозяев и окружающих людей

Если раньше собаки были нужны людям для того, чтобы охранять дома, выслеживать дичь и пасти стада, то сейчас они превратились в просто четвероногих друзей человека. То же самое произошло и с котами, которые стали обычными пушистыми увальнями.

Теперь их основная задача — радовать глаз хозяев и окружающих людей, а также просто наслаждаться жизнью. С чем многие из питомцев справляются более чем успешно!

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.