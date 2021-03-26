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    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому

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    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому

    Теперь их основная задача — радовать глаз хозяев и окружающих людей

    Если раньше собаки были нужны людям для того, чтобы охранять дома, выслеживать дичь и пасти стада, то сейчас они превратились в просто четвероногих друзей человека. То же самое произошло и с котами, которые стали обычными пушистыми увальнями.

    Теперь их основная задача — радовать глаз хозяев и окружающих людей, а также просто наслаждаться жизнью. С чем многие из питомцев справляются более чем успешно!

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    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому
    Курьезные фото собак и кошек, которые одним своим видом поднимут настроение любому

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: шутки курьез
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