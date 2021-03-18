  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Инстадива Кортни Кардашьян - Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)
    Инстадива Кортни Кардашьян
    Фото: @kourtneykardash

    Пользователи сети раскритиковали описанный снимок телезвезды

    Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни снялась полуобнаженной в неприличной позе и разгневала фанатов. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

    В сторис своего Instagram 41-летняя знаменитость сделала репост фотографии, на которой она запечатлена в латексном слитном купальнике черного цвета собственного бренда Ким Кардашьян Skims. На кадре модель сидит на прозрачном стуле с раздвинутыми ногами. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)
    Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)
    Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)
    Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)
    Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)
    Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)
    Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)
    Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)

    Пользователи сети раскритиковали описанный снимок телезвезды и пристыдили ее в комментариях. «Я так хочу, чтобы Кардашьян перестали выставлять свои вагины напоказ», «Тебе не стыдно? Сомкни ноги, подумай о своих несчастных детях», «Делает что угодно, лишь бы оставаться в тренде. Остановись. Эта поза унизительна для женщин», «Она является отвратительным примером подражания для своих детей», «Сомкни ноги. Никакого чувства достоинства», — негодовали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

    Читайте также: Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Теги: знаменитости певица Кардашьян шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies