Кардашьян в купальнике приняла неприличную позу и опозорилась (фото)

Пользователи сети раскритиковали описанный снимок телезвезды

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни снялась полуобнаженной в неприличной позе и разгневала фанатов. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

В сторис своего Instagram 41-летняя знаменитость сделала репост фотографии, на которой она запечатлена в латексном слитном купальнике черного цвета собственного бренда Ким Кардашьян Skims. На кадре модель сидит на прозрачном стуле с раздвинутыми ногами. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки.

Пользователи сети раскритиковали описанный снимок телезвезды и пристыдили ее в комментариях. «Я так хочу, чтобы Кардашьян перестали выставлять свои вагины напоказ», «Тебе не стыдно? Сомкни ноги, подумай о своих несчастных детях», «Делает что угодно, лишь бы оставаться в тренде. Остановись. Эта поза унизительна для женщин», «Она является отвратительным примером подражания для своих детей», «Сомкни ноги. Никакого чувства достоинства», — негодовали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.