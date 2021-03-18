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    Уникальный спорткар Пабло Эскобара выставили на аукцион. Как он выглядит (фото)

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    Уникальный спорткар Пабло Эскобара выставили на аукцион. Как он выглядит (фото)

    Согласно материалу, первоначальная стоимость лота составляет 2,2 миллиона долларов

    Автомобиль Porsche, который ранее принадлежал наркобарону Пабло Эскобару, продадут на аукционе Atlantis Motor Group за несколько миллионов долларов. Соответствующая информация появилась на портале Archyde.

    Речь идет о гоночной машине Porsche 911 RSR желтого цвета 1974 года выпуска. Отмечается, что специально для Между­народной гонки чемпионов (IROC) было произведено всего 15 автомобилей упомянутой модели.

    Согласно материалу, первоначальная стоимость лота составляет 2,2 миллиона долларов. Высокая цена суперкара объясняется исторической ценностью модели: владелец готов предоставить документы, подтверждающие ее подлинность.

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    Уникальный спорткар Пабло Эскобара выставили на аукцион. Как он выглядит (фото)
    Уникальный спорткар Пабло Эскобара выставили на аукцион. Как он выглядит (фото)
    Уникальный спорткар Пабло Эскобара выставили на аукцион. Как он выглядит (фото)
    Уникальный спорткар Пабло Эскобара выставили на аукцион. Как он выглядит (фото)
    Уникальный спорткар Пабло Эскобара выставили на аукцион. Как он выглядит (фото)

    Как сообщает издание, изначально Porsche принадлежал бразильскому гонщику Эмерсону Фиттипальди, а впоследствии его приобрел Эскобар, и спорткар перенаправили в Колумбию, где его модернизировали и установили обвес от Porsche 935. После смерти наркобарона машину передали США и вернули ей первоначальный вид.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости автомобиль аукцион
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