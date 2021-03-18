Популярная блогерша-пышка рассмешила сеть пародией на фото украинской модели

Публикация рассмешила фанатов блогерши

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок украинской супермодели Ланы Ворониной. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Воронина запечатлена в черном боди с вырезом на животе, частично обнажающем ее грудь, и туфлях на каблуке с открытым носом. Барбер, в свою очередь, смастерила похожий наряд, соединив трусы и топ. Она также надела на ноги носки с дырками в области пальцев. «Просто пытаюсь соответствовать», — подписала она коллаж, набравший больше 841 тысячи лайков.

Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Зачем ты выставила две одинаковые фотографии?», «Носки шикарны», «Это я, когда заказываю одежду онлайн», «Ты выглядишь гораздо лучше, чем эта модель», «Ты сделала мой день», — высказывались поклонники.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.