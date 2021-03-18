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    Популярная блогерша-пышка рассмешила сеть пародией на фото украинской модели

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    Модель Лана Воронина - Популярная блогерша-пышка рассмешила сеть пародией на фото украинской модели
    Модель Лана Воронина
    instagram.com/voronina_mode

    Публикация рассмешила фанатов блогерши

    Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок украинской супермодели Ланы Ворониной. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

    На оригинальном кадре Воронина запечатлена в черном боди с вырезом на животе, частично обнажающем ее грудь, и туфлях на каблуке с открытым носом. Барбер, в свою очередь, смастерила похожий наряд, соединив трусы и топ. Она также надела на ноги носки с дырками в области пальцев. «Просто пытаюсь соответствовать», — подписала она коллаж, набравший больше 841 тысячи лайков.

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    Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Зачем ты выставила две одинаковые фотографии?», «Носки шикарны», «Это я, когда заказываю одежду онлайн», «Ты выглядишь гораздо лучше, чем эта модель», «Ты сделала мой день», — высказывались поклонники.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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