Каждый должен увидеть эти курьезные фото перед тем, как заводить детей

Собрали забавные фото малышей

Вы можете прочитать тысячи книг о воспитании детей, изучить десятки форумов для будущих родителей и попытаться впитать в себя всю мудрость мам и бабушек, но ваши дети все равно каждый день будут находить сотни способов удивить и шокировать вас.

В этом материале мы собрали забавные фото малышей, которые каждый человек должен увидеть перед тем, как стать родителем.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.