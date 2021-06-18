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    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так

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    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так

    Каждый отмечает праздник по-своему

    Многие свадебные альбомы невероятно похожи друг на друга: любящие молодожены, счастливые гости и сияющие улыбки. Но не у всех пар съемки проходят так, как задумывалось, и иногда по случайности появляются такие кадры, какими мало кто еще может похвастаться!

    То гость вдруг упадет в самый романтичный момент, то что-нибудь смешное произойдет на фоне, и вот уже на молодоженов никто толком и не смотрит. И почему-то именно такие забавные и нелепые свадебные фото хочется разглядывать с особым вниманием и удовольствием!

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    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так
    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка курьезных свадебных фото, на которых что-то пошло не так