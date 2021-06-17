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    Этих ужасных работников стоило оставить на удаленке. Подборка курьезных фото

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    Этих ужасных работников стоило оставить на удаленке. Подборка курьезных фото

    «Чувак из нашего офиса привел на работу собаку. Сейчас он просит кого-то убрать за ней, потому что сам слишком занят»

    Благоприятные отношения с коллегами очень важны для позитивного микроклимата во всей организации. Однако, как говорится, в семье (даже корпоративной) не без урода. И отвратительные поступки работников из нашего материала это доказывают.

    Этим 12 людям точно стоит перейти на работу в дистанционном режиме, чтобы не трепать нервы окружающим.

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    «Все люди в моем офисе делают так. У меня скоро будет нервный срыв».
    «Коллега попросил у меня ленту и вернул ее в таком виде».
    «Доказательство, что я работаю в худшем коллективе».
    «Коротко о том, как паркуются люди, с которыми я работаю».
    Кажется, кто-то не совсем понимает принцип работы термосумок.
    Этих ужасных работников стоило оставить на удаленке. Подборка курьезных фото
    «Так мой коллега открывает общий хлеб».
    «У вас в офисе тоже есть человек, который НИКОГДА не убирает за собой после обеда? У нас нет служанки, Стив».
    «У нас в кабинете ремонт, и я сижу за рабочим столом другого сотрудника. Так выглядит его телефонный шнур».
    «Я угостил своих коллег пирогом, и кто-то вырезал начинку, оставив только края».
    Этих ужасных работников стоило оставить на удаленке. Подборка курьезных фото
    «Кружка моего коллеги».

    «Чувак из нашего офиса привел на работу собаку. Сейчас он просит кого-то убрать за ней, потому что сам слишком занят», «Коллега всегда снимает вонючие ботинки, когда ложится спать. Все бы ничего, но спать он предпочитает на кухне, где все обедают», «Коллега всегда снимает вонючие ботинки, когда ложится спать. Все бы ничего, но спать он предпочитает на кухне, где все обедают», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: шутки курьез
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    Этих ужасных работников стоило оставить на удаленке. Подборка курьезных фото