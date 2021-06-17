Этих ужасных работников стоило оставить на удаленке. Подборка курьезных фото

«Чувак из нашего офиса привел на работу собаку. Сейчас он просит кого-то убрать за ней, потому что сам слишком занят»

Благоприятные отношения с коллегами очень важны для позитивного микроклимата во всей организации. Однако, как говорится, в семье (даже корпоративной) не без урода. И отвратительные поступки работников из нашего материала это доказывают.

Этим 12 людям точно стоит перейти на работу в дистанционном режиме, чтобы не трепать нервы окружающим.

«Чувак из нашего офиса привел на работу собаку. Сейчас он просит кого-то убрать за ней, потому что сам слишком занят», «Коллега всегда снимает вонючие ботинки, когда ложится спать. Все бы ничего, но спать он предпочитает на кухне, где все обедают», «Коллега всегда снимает вонючие ботинки, когда ложится спать. Все бы ничего, но спать он предпочитает на кухне, где все обедают», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.