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    Курьез

    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото

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    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото

    Тот момент, когда питомцы почувствовали себя главными в доме

    Стоит только в доме появиться коту, как жизнь в нем резко меняет свое русло. Ведь теперь правила устанавливает тот, у кого есть усы, лапы и хвост, а остальным остается только смириться с этим.

    Коты и кошки явно считают себя выше всех этих глупых человеческих законов и правил, поэтому ведут себя так, как им вздумается.

    Ну а люди только успевают фотографировать самые вопиющие примеры кошачьей наглости.

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    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото
    Когда дерзкие коты решили, что все человеческие правила их не касаются: курьезные фото

    «Нападение группой усатых морд по предварительному сговору», «Вы что, купили 18 килограммов наполнителя не для того, чтобы я с ним играла?», «Только что узнала, что у нас одна щетка на двоих», «Белый мех и соус отлично сочетаются друг с другом», «Мне пришлось заклеить дверки ящика, чтобы она не достала вкусняшки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Когда на котиков нашло легкое безумие: подборка курьезных фото
    Теги: фотография шутки кот курьез
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