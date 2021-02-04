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    Курьез

    Толстая кошка покорила сеть поразительным сходством с пингвином: курьезные фото

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    Толстая кошка покорила сеть поразительным сходством с пингвином: курьезные фото

    Пользователей сети умилила и рассмешила пухлая киса

    Люди готовы на все, чтобы прославиться в соцсетях. А вот братьям нашим меньшим даже делать ничего на надо, чтобы завоевать любовь миллионов пользователей всемирной паутины. Главную героиню нашего материла популярным сделало ее умение стоять на двух лапах и сходство с пингвином.

    Знакомьтесь, это Пегги Пингвин — 10-летняя кошка, ставшая звездой соцсетей после того, как хозяева опубликовали видео с ее участием в TikTok. Ролик почти сразу попал в рекомендации и набрал более полумиллиона лайков.

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    Толстая кошка покорила сеть поразительным сходством с пингвином: курьезные фото
    Толстая кошка покорила сеть поразительным сходством с пингвином: курьезные фото
    Толстая кошка покорила сеть поразительным сходством с пингвином: курьезные фото
    Толстая кошка покорила сеть поразительным сходством с пингвином: курьезные фото
    Толстая кошка покорила сеть поразительным сходством с пингвином: курьезные фото
    Толстая кошка покорила сеть поразительным сходством с пингвином: курьезные фото

    Пухлая кошка с первых секунд покорила юзеров своей фирменной позой, которая вкупе с окрасом делает ее максимально похожей на пингвина.

    Хозяйка Пегги рассказала, что питомица, которая появилась в их семье около шести лет назад, действительно частенько проводит время, стоя и сидя на задних лапах.

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Когда на котиков нашло легкое безумие: подборка курьезных фото
    Теги: кот TikTok новости
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