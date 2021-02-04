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    Курьез

    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото

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    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото

    Спорим, вы не сможете найти собаку на некоторых фото?

    Наверное, каждому владельцу домашних животных знакома ситуация, когда питомец словно бы испаряется куда-то, никак его не найти. И пока хозяева переживают, пытаясь понять, куда подевался их питомец, эти пушистые существа наблюдают из укромных уголков.

    Пользователи сети устроили целый флешмоб #HiddenDogChallenge (челлендж с собаками, которые прячутся), показав как комично псы иногда это делают.

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    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Когда на котиков нашло легкое безумие: подборка курьезных фото
    Теги: кот курьез животные
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