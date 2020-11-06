Когда дети — ураган, уничтожающий все на своем пути: курьезные фото

«Ребенок решил, что серая обивка дивана — это слишком скучно!», - комментируют фото пользователи сети

Дети — смысл жизни многих людей. Это не удивительно, ведь они приносят в нашу повседневность море радости и позитива… Но есть и обратная сторона — стоит родителям отвлечься на пару минуточек и славное чадо превращается в ураган энергии, который готов смести все на своем пути и оставить после себя хаос. И эти смешные снимки в очередной раз вас в этом убедят!

«Мам, не переживай, я слышала, что грязь лечебная», «Я даже не могу смотреть на произошедшее спокойно», Когда вышла из кухни буквально на минуту за новой футболкой для ребенка, «Я отошла за кофе, и случилось это», «Ребенок решил, что серая обивка дивана — это слишком скучно!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.