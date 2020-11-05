«Человек-орк» с зататуированным лицом вживил в челюсть бивни (фото)

Как выглядит «человек-череп», который отрезал нос и зататуировал лицо в красный цвет

Татуировщик по профессии, Орк зататуировал в черный цвет примерно 80 % тела, включая лицо и глазные яблоки, разрезал язык и вшил под кожу силиконовые импланты в виде небольших рожек. Его последней смелой бодимодификацией стали огромные «кабаньи» бивни, которые он вживил себе в челюсть, чтобы окончательно стать человеком-орком. Его семья не одобряет таких экспериментов над собой, передает Metro, однако незнакомцы часто останавливают его на улице и хвалят за оригинальный внешний вид.

«Я пытаюсь быть собой, это просто мои идеи и мечты, которые идут прямо от сердца», — признается Орк, подчеркивая, что не пытается ни на кого быть похожим. Первую татуировку он сделал в 15 лет, но полностью отдался трансформациям только после 35. Останавливаться Орк не собирается — каждое изменение в себе, утверждает он, делает бразильца более счастливым.

«Живите, будьте счастливы, путешествуйте, любите. Делайте что хотите. Жизнь коротка, а смерть неотвратима», — напутствует заинтересовавшихся его обликом Орк.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.





