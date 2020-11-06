Тюремные снимков девушек, которым место на конкурсе красоты

Преступить закон может любой, даже красотка

В голове каждого человека есть определенный образ нарушителя закона, и эти 13 девушек определенно не подходят под него ни по одному параметру. Красотки из нашего материала легко могли бы украсить своим присутствием показ мод или конкурс красоты.

Instagram-аккаунт под ником mugshawtyss публикует тюремные снимки самых привлекательных девушек. На него подписано более 259 тысяч человек, которые каждый день убеждаются, что преступить закон может любой.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.