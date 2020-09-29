Фото неожиданных встреч с котиками, которые растопят ваше сердце



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы собрали для вас чудесные фото шерстяных милашек, которые не оставят вас равнодушными

Мы уже писали про Facebook-сообщество Dogspotting: там пользователи Сети делятся фотографиями псов, которых встретили на улице или в парке. Так вот, кошатники решили не отставать и создали подобную группу, где можно найти снимки неуловимых котиков, которые возникли в совершенно неожиданных местах и с первого взгляда влюбили в себя прохожих.

Мы собрали для вас чудесные фото шерстяных милашек, которые не оставят вас равнодушными.

«Моя кофта, но не мой кот. Заметила этого ласкового красавца пару дней назад в мамином саду», «Увидел этого парня в здании напротив моей работы», «Последний, кого я ожидала увидеть в пустыне Сахара, — этот черно-белый котейка», «Наткнулся на этого старичка сегодня. Даже нарушил правила дистанцирования, чтобы его погладить», «Сделал случайный снимок этого рыжика. Изящная красота», «Смотрел телевизор в зале и неожиданно увидел его», - комментируют фото пользователи сети.

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