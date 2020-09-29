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    Курьез

    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук

    • Розсилка
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук

    «Я просто хотела посмотреть фильм», - комментируют фото пользователи сети

    Каждому человеку нужно личное пространство. Согласитесь, иногда очень хочется побыть одному: спокойно поработать, поесть, посмотреть кино. Но если у вас есть кот… В общем, об этом личном пространстве можно забыть. Никакой еды в одиночестве! Никаких принятий ванн и посещения туалета без общества кота. Смотрите сами:

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    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук
    Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук

    «Я поймал мышь, гладь меня», «Когда забываешь закрыть дверь, принимая душ», «В ее первый день у меня она как-то умудрилась запрыгнуть в ванну и заснуть у меня на плече», «Спустя несколько месяцев она все еще любит поспать в ванне… Не могу ни минуты побыть в одиночестве… А я думал, что кошки ненавидят воду», «Как мне приходится есть», «Я просто хотела посмотреть фильм», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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