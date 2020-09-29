Когда наглые коты доказали, что личное пространство хозяев для них пустой звук



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«Я просто хотела посмотреть фильм», - комментируют фото пользователи сети

Каждому человеку нужно личное пространство. Согласитесь, иногда очень хочется побыть одному: спокойно поработать, поесть, посмотреть кино. Но если у вас есть кот… В общем, об этом личном пространстве можно забыть. Никакой еды в одиночестве! Никаких принятий ванн и посещения туалета без общества кота. Смотрите сами:

«Я поймал мышь, гладь меня», «Когда забываешь закрыть дверь, принимая душ», «В ее первый день у меня она как-то умудрилась запрыгнуть в ванну и заснуть у меня на плече», «Спустя несколько месяцев она все еще любит поспать в ванне… Не могу ни минуты побыть в одиночестве… А я думал, что кошки ненавидят воду», «Как мне приходится есть», «Я просто хотела посмотреть фильм», - комментируют фото пользователи сети.

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