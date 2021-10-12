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    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото

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    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото

    Подборка курьезных фото

    Домашние питомцы знают, как подарить своему хозяину целую гамму чувств. Но стоит признать, что речь идет не только о положительных эмоциях, ведь эти мохнатые озорники могут как порадовать своего владельца, так и как следует его напугать!

    Так что если вы думали, что эти четырехлапые товарищи несут только счастье и умиление, скорее смотрите нашу подборку, чтобы узнать, какими выходками они способны до чертиков напугать взрослых дяденек и тетенек.

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    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото
    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда домашним питомцам удалось напугать своих хозяев до чертиков. Курьезные фото