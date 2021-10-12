Устал спасать мир. Новый Супермен будет бисексуалом

Автором идеи выступил сценарист Том Тейлор

Новый Супермен будет бисексуалом, об этом сообщила Variety со ссылкой на официальный пресс-релиз DC. 9 ноября свет увидит новый комикс DC Superman: Son of Kal-El, который расскажет о новых приключениях и личной жизни героя. По сюжету комикса Джон Кент — новый Супермен — устанет от постоянной необходимости спасать мир и найдет утешение в объятиях своего знакомого — репортера Джея Накамуры.

Автором идеи выступил сценарист Том Тейлор, который считает, что супергерой нового формата должен быть максимально современным и инклюзивным, так как тема натурала-спасителя уже порядком надоела. «Я всегда считал, что всем нужны герои и что каждый заслуживает увидеть себя в этих героях. Я благодарен DC и Warner Bros. за то, что они разделяют эту идею», — поделился своими размышлениями о новом формате супергероя сценарист.

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