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    Устал спасать мир. Новый Супермен будет бисексуалом

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    Устал спасать мир. Новый Супермен будет бисексуалом

    Автором идеи выступил сценарист Том Тейлор

    Новый Супермен будет бисексуалом, об этом сообщила Variety со ссылкой на официальный пресс-релиз DC. 9 ноября свет увидит новый комикс DC Superman: Son of Kal-El, который расскажет о новых приключениях и личной жизни героя. По сюжету комикса Джон Кент — новый Супермен — устанет от постоянной необходимости спасать мир и найдет утешение в объятиях своего знакомого — репортера Джея Накамуры.

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    Устал спасать мир. Новый Супермен будет бисексуалом
    Устал спасать мир. Новый Супермен будет бисексуалом
    Устал спасать мир. Новый Супермен будет бисексуалом

    Автором идеи выступил сценарист Том Тейлор, который считает, что супергерой нового формата должен быть максимально современным и инклюзивным, так как тема натурала-спасителя уже порядком надоела. «Я всегда считал, что всем нужны герои и что каждый заслуживает увидеть себя в этих героях. Я благодарен DC и Warner Bros. за то, что они разделяют эту идею», — поделился своими размышлениями о новом формате супергероя сценарист.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: ЛГБТ новости курьез
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    Устал спасать мир. Новый Супермен будет бисексуалом