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    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу

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    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу

    Подборка курьезных фото

    Кошки у многих ассоциируются с мягкостью, нежными ласками, пушистой шубкой и умением так жалобно и просительно мяукать, что отказать никак невозможно. Прекрасная маскировка, не так ли?

    И только те, кому не повезло увидеть истинную натуру этих когтистых бестий, знают – все это притворство. А некоторые из них даже перебороли дрожь в коленках и липкими от пота ручонками сделали очень красноречивые снимки!

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    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу
    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу

    Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

    По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу