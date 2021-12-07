Когда хотел сделать милое фото своего котика, но потерпел неудачу

Подборка курьезных фото

Кошки у многих ассоциируются с мягкостью, нежными ласками, пушистой шубкой и умением так жалобно и просительно мяукать, что отказать никак невозможно. Прекрасная маскировка, не так ли?

И только те, кому не повезло увидеть истинную натуру этих когтистых бестий, знают – все это притворство. А некоторые из них даже перебороли дрожь в коленках и липкими от пота ручонками сделали очень красноречивые снимки!

Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.