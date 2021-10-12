Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки

Подборка трогательных фото

Появление дома зверушки – это всегда радостное событие, а уж если она была спасена с улицы или из приюта, то тут радость становится двойной. Естественно, не каждый может позволить себе такой серьезный ответственный шаг, но те, кто на него решаются, вызывают уважение.

Ведь превратить потрепанного жизнью пса, котика или лошадь в красавчика и вернуть ему радость жизни и доверие к людям – сложное дело. Тем больше радости приносят фотографии, по которым становится ясно, что миссия по спасению закончилась успехом!

Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.