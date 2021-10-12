  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки

    Подборка трогательных фото

    Появление дома зверушки – это всегда радостное событие, а уж если она была спасена с улицы или из приюта, то тут радость становится двойной. Естественно, не каждый может позволить себе такой серьезный ответственный шаг, но те, кто на него решаются, вызывают уважение.

    Ведь превратить потрепанного жизнью пса, котика или лошадь в красавчика и вернуть ему радость жизни и доверие к людям – сложное дело. Тем больше радости приносят фотографии, по которым становится ясно, что миссия по спасению закончилась успехом!

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки
    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

    Читайте также: У нее мало мозгов. Игорь Кондратюк раскритиковал интервью Ани Лорак
    Теги: кот курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Насколько преображаются животные, когда с улицы попадают в добрые руки