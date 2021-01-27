Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото

«Собаки, оказывается, тоже могут превращаться в булочку??»

«Вы все перепутали!» — хочется сказать нашим сегодняшним героям. Эти ребята вдруг позабыли, кто они такие и стали вести себя неподобающим образом. Наверное, совместная жизнь собаки и кота в одном доме заметно сказывается на их поведении.

Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!

«Кот, приносящий брошенные предметы?! Барсик, ты чего?», «А я-то думал, что только коты способны на это!», «Мурзик, сидеть! Мурзик, глазки!», «Собаки, оказывается, тоже могут превращаться в булочку??», «Барбос, ты кое-что попутал!», «Но все это меркнет перед тем, как они подражают людям!», - комментируют пользователи сети выходки своих питомцев.

Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.