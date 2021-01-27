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    Курьез

    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото

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    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото

    «Собаки, оказывается, тоже могут превращаться в булочку??»

    «Вы все перепутали!» — хочется сказать нашим сегодняшним героям. Эти ребята вдруг позабыли, кто они такие и стали вести себя неподобающим образом. Наверное, совместная жизнь собаки и кота в одном доме заметно сказывается на их поведении.

     Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!

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    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото
    Когда коты и собаки забыли, кто из них кто: курьезные фото

    «Кот, приносящий брошенные предметы?! Барсик, ты чего?», «А я-то думал, что только коты способны на это!», «Мурзик, сидеть! Мурзик, глазки!», «Собаки, оказывается, тоже могут превращаться в булочку??», «Барбос, ты кое-что попутал!», «Но все это меркнет перед тем, как они подражают людям!», - комментируют пользователи сети выходки своих питомцев.

    Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

    Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.

     Читайте также: Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Теги: шутки кот курьез животные
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