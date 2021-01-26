Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
«Тут один хороший мальчик пропал, не видели?»
Собаки никогда не дадут своим хозяевам заскучать. Быть смешными дурашками — это у них в крови, достаточно только посмотреть, как они сидят, спят и делают другие собачьи дела. И как у них только получается стоить такие выражения морд и принимать такие чудаковатые позы?
Посмотрите сами, это очень весело!
Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.
Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.