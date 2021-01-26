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    Курьез

    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья

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    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья

    «Тут один хороший мальчик пропал, не видели?»

    Собаки никогда не дадут своим хозяевам заскучать. Быть смешными дурашками — это у них в крови, достаточно только посмотреть, как они сидят, спят и делают другие собачьи дела. И как у них только получается стоить такие выражения морд и принимать такие чудаковатые позы?

    Посмотрите сами, это очень весело!

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    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья
    Курьезные фото дурашливых собак, которые никогда не оставят своих хозяев без веселья

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

     Читайте также: Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Теги: шутки курьез животные
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