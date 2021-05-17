Когда коты ведут себя так странно, что их логику невозможно понять. Курьезные фото

«Когда тебе устроили удобную лежанку, но она не подходит по размеру»

Любящие хозяева часто понимают своих котиков без слов, но иногда кошачья логика кажется абсолютно непостижимой! Мы делаем для них все: покупаем новые игрушки, дарим лежанки и наливаем воды в мисочку, радуясь, что котик точно оценит эти старания.

И когда питомец вдруг укладывается спать в старую коробку или в нелепой позе пытается попить из-под крана, хочется просто крикнуть: «Ну почему?!». Но смотрите — это необъяснимо.

«Когда тебе устроили удобную лежанку, но она не подходит по размеру», «Да, это и правда дверца для кота, но в этот раз можно было бы найти и способ попроще», «Новая и очень дорогая площадка для игр?», «Мой кот убежден, что это подходящая поза для сна», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.