Курьезные фото животных, у которых купание вызывает самые разные эмоции

Иногда питомцы умудряются выдать такие эмоции, что любой актер позавидует

Каждый питомец — уникальная снежиночка, которая не похожа на всех других. Вот и отношение к мытью у них тоже разное. Некоторые с радостью плещутся в ванной и надувают носом пузыри, пока другие даже лапкой боятся попасть в воду.

Но и в том, и в другом случае банные процедуры вызывают у домашних любимчиков самые яркие эмоции, которые хозяева иногда успевают заснять на камеру.

Для некоторых домашних любимчиков банные процедуры превращаются в настоящее наказание. И весь спектр эмоций по поводу мытья можно увидеть на их мордочках.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.