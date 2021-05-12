Пилот угостил пассажиров пиццей, чтобы скрасить ожидание вылета самолета

Представители компании American Airlines очень гордились добрым поступком пилота

4 мая рейс 4798 авиакомпании American Eagle (региональное отделение компании American Airlines), который уже вылетел с опозданием на 40 минут, столкнулся с сильной грозой во время полета из Ки-Уэста (Флорида, США) в Шарлотт (Северная Каролина, США).

Чтобы избежать опасных последствий непогоды, пилоты были вынуждены посадить самолет в аэропорту Чарльстона. После приземления все пассажиры должны были оставаться на борту. Самолет находился на взлетно-посадочной полосе почти полтора часа, и обстановка в салоне стала накаляться.

Один из пилотов решил скрасить ожидание взлета для пассажиров и заказал пиццу для всех, кто был на борту. Настроение ожидающих сразу же заметно поднялось. Все успокоились, расслабились, и остаток полета до города Шарлотт прошел отлично.

Представители компании American Airlines очень гордились добрым поступком пилота.

«Мы невероятно гордимся представителем нашей команды. Каждый день все наши сотрудники уделяют большое внимание клиентам. Все, кто работает в нашей команде, неизменно доказывают, что они лучшие в своем деле»,— сказал представитель American Airlines.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.